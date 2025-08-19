FINAL DE L'ONADA DE CALOR
Tempestes i baixada de les temperatures màximes
L’onada de calor que ha afectat el país durant els darrers dies donarà pas avui a un descens notable de les temperatures, segons el Servei Meteorològic, que va activar ahir l’avís groc per precipitacions. El canvi va portar ruixats tempestuosos intensos que es preveia que continuessin durant la nit.
Les tempestes van provocar inundacions a la seu
Les tempestes d’ahir a la tarda van descarregar amb força a la Seu d’Urgell i van provocar inundacions a diversos carrers i avingudes de la ciutat. En poca estona van arribar a caure més de 34 litres per metre quadrat, tot i que en algunes zones la xifra va augmentar fins als 50 litres. Les fortes pluges, combinades amb pedra, van obligar a evacuar algun dels gimnasos de la ciutat. L’aigua també va entrar al poliesportiu municipal. Una sèrie d’esllavissades van obligar a tallar l’N-260.