Tallada la general 6 direcció Os de Civís i la carretera entre Anyós i l'Aldosa per esllavissades
Els despreniments de terra han estat provocats per les tempestes d'aquesta tarda
La general 6 a l'accés a Os de Civís i la CS-335 entre Anyós i l'Aldosa de la Massana es troben tallades per esllavissades. El servei de mobilitat recomana, en aquest últim cas, anar per la Massana. L'esllavissada d'Os de Civís, ha estat la més "greu" i ha tingut lloc a la banda catalana, que continua tallada. Una esllavissada menys greu ha ocorregut a la part andorrana al voltant de les set de la tarda, on en un primer moment s'ha mobilitzat als serveis comunals de Sant Julià i al Coex, i posteriorment als bombers i s'ha pogut netejar la calçada, fet que implica que des de Sant Julià fins a la frontera es pot arribar sense problemes. L'esllavissada greu ha estat a la banda catalana, entre la frontera i el poble, on estan treballant conjuntament els mossos d'esquadra amb l'ajuda de bombers i el Coex per retirar les roques de la carretera i poder obrir el trànsit al més aviat possible, tot i que la gravetat de l'esllavissada ho complica. El servei de mobilitat demana als ciutadans "que no s'atansin a les carreteres afectades i deixin treballar els bombers". Les esllavissades han estat provocades per les tempestes d'aquesta tarda.
El tall de la general 6 comporta que alguns clients d'hotels a Os de Civís que han passat el dia a Andorra s'hagin quedat atrapats al Principat. "Tinc dos clients que m'han trucat a tres quarts de deu i estan atrapats a la frontera. Els han dit que fins a les onze no es moguessin del cotxe que miraria d'anar-hi Protecció Civil a treure'ls caminant, i després nosaltres els aniríem a buscar amb cotxe", apunta l'encarregat d'un hotel del poble, que es mostra molest perquè "ningú m'ha trucat ni m'ha dit res, m'he assabentat de l'esllavissada pels mitjans".
L'esllavissada a la Massana s'ha produït a dos quarts de vuit del vespre provocada pel desbordament del torrent que hi ha a la zona del bosquet d'Anyós. La terra i les pedres arrossegades pel torrent han arribat a la carretera, que s’ha hagut de tallar. Els bombers han intervingut per habilitar una via alterna i ara hi estan treballant els equips de via pública i Coex per acabar de netejar la zona, segons informa el comú.
La tempesta deixa sense llum el nord del país
Les tempestes d'aquesta tarda han deixat sense llum, durant uns minuts, bona part de les parròquies altes. Els veïns del Pas, Encamp, la Massana, Soldeu i el Tarter han vist com a les nou del vespre s'apagava la llum de casa, que ha tornat passat uns deu minuts.