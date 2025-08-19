Mobilitat
Tall de circulació per la renovació de la voravia a la general 2 a Encamp
Els vehicles es desviaran per la rotonda superior per garantir la seguretat dels treballadors i la fluïdesa del trànsit
El pròxim dimarts, 20 d’agost, s’iniciaran els treballs de renovació de la voravia a la CG-2, a l’alçada de la rotonda de la boca est del túnel de Dos Valires, segons ha informat el comú d’Encamp.
Les obres, que formen part del pla de millora de la via pública impulsat per la corporació, comportaran afectacions al trànsit en horari laboral. Concretament, es tallarà el carril d’accés en sentit sud i els vehicles es desviaran per la rotonda superior per garantir la seguretat dels treballadors i la fluïdesa del trànsit. El comú demana comprensió als usuaris de la via i recomana planificar els desplaçaments amb antelació mentre durin les tasques de renovació.