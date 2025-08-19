REPORTATGE
Llegir per integrar-se
Colombianos en Andorra prepara tallers de lectura i un llibre de llegendes colombianes en català per ajudar nens i joves a dominar l’idioma.
Dominar la llengua d’un país és un element clau per integrar-se, i des de l’associació Colombianos en Andorra ho tenen molt clar. Per aquest motiu, estan treballant braç a braç amb el Consolat de Colòmbia a Barcelona per crear un llibre de llegendes tradicionals del país sud-americà traduïdes al català. L’objectiu és que els nens i joves nouvinguts puguin aprendre la llengua del seu nou entorn mentre descobreixen i reforcen els vincles amb la seva cultura d’origen.
El projecte, que s’iniciarà a l’octubre, culminarà amb la publicació d’aquest recull, que es podrà trobar a les llibreries un cop estigui enllestit. Però no quedarà només en el paper: l’associació també organitzarà tallers de lectura per apropar aquestes històries a infants i adolescents de manera més directa i participativa.
“Els nens representen el futur del país i és essencial que s’integrin”
La presidenta de Colombianos en Andorra, Katherine Barbosa, ha celebrat la iniciativa assenyalant que “els nens representen el futur del país” i que, per aquest motiu, és fonamental que s’integrin a través de la llengua, sobretot aprofitant que les edats inicials són un moment privilegiat per adquirir nous coneixements.
Diversos estudis confirmen que la infància és la millor etapa per aprendre un idioma. El cervell infantil presenta una plasticitat extraordinària, capaç de crear connexions neuronals a gran velocitat, la qual cosa permet assimilar sons, vocabulari i estructures gramaticals amb una facilitat sorprenent. En aquest període, els nens són especialment sensibles als matisos fonètics, que d’adults sovint es perden, i poden reproduir accents amb una precisió gairebé nativa.
A més, l’aprenentatge en la infància es produeix de manera natural i immersiva, sense manuals complexos, a través del joc, la repetició i la interacció constant. Aquesta combinació fa que cada paraula nova i cada expressió incorporada no només siguin eines de comunicació, sinó també portes obertes a una millor integració i a un futur amb més oportunitats. Un moment que resulta idoni per impulsar iniciatives com la que planteja Barbosa.