ESTADÍSTICA
Les vendes de les grans superfícies creixen un 0,7% i els aliments pugen un 9%
Les vendes de les grans superfícies van experimentar un augment del 0,7% el mes de juny respecte al mateix període de l’any anterior, segons les dades publicades ahir pel departament d’Estadística. Els productes alimentaris van registrar un creixement del 9% i la resta van experimentar un descens del 8,6%.
Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants, descomptant l’efecte dels preus, presenta un descens de l’1,8%, en comparació amb el mes de juny de l’any 2024. En aquest sentit, els productes alimentaris han pujat un 6,9% i la resta de productes han disminuït un 11,2%. L’evolució del personal ocupat en les grans superfícies va experimentar un descens del 5%.
Per sexe, les dones representen el 60,5% del total i el 89,9% disposa de contractes a jornada completa.