ECONOMIA
L’IPC baixa dues dècimes al juliol i se situa en el 2,2%
L’índex de preus de consum (IPC) d’Andorra s’ha situat en el 2,2% interanual al juliol, dues dècimes per sota de la taxa registrada al juny (2,4%), segons va informar ahir el departament d’Estadística.
El descens s’explica principalment per la baixada dels preus de la roba, que fa caure el grup de vestit i calçat fins al -4,2%, i pels efectes personals dins el grup de béns i serveis diversos (+3,6%). Per contra, destaca l’augment dels preus dels aliments, especialment de la llet, el formatge i els ous, que fan pujar aquest grup fins al 2,1%.
La inflació subjacent se situa en el 2,7%, cinc dècimes per sobre de l’índex de preus de consum general. Pel que fa a l’energia, redueix la seva caiguda, passant del -4,4% al -3,9%.
A Espanya, l’IPC s’ha situat durant el mes de juliol en el 2,7%, mentre que a França es manté estable a l’1%.