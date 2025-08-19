Successos
Ferida lleu una turista de 36 anys en un atropellament al Pas
Els fets han passat poc després de la una del migdia
Una turista de 36 anys ha resultat ferida lleu en ser atropellada per un turisme amb matrícula francesa al Pas. La policia ha rebut l'avís a les 13.25 hores del migdia i s'ha traslladat fins al lloc dels fets, a l'altura del número 45 del carrer Sant Jordi. Un cop allà, han pogut constatar que la dona es trobava dreta al costat del seu cotxe, quan el turisme de davant ha fet marxa endarrere i no l'ha vist. La turista ha estat atesa al centre mèdic del Pas de la Casa.