Sindicat
Els treballadors de Coopalsa s'afilien a l'USDA
Un 60% de la plantilla s'ha sumat a la iniciativa
Els conductors i conductores de Coopalsa han formalitzat la seva afiliació col·lectiva la Unió Sindical d’Andorra (USDA), amb un 60% de la plantilla sumant-se a la iniciativa. Aquest moviment marca "un pas rellevant en la defensa dels drets laborals del col·lectiu" i suposa, alhora, la constitució oficial d’una nova branca sindical específica per a conductors dins de l’organització.
L’afiliació ha estat liderada pels representants del Comitè d’Empresa de l’UTE Coopalsa, Wilder José Valente Aguirre, Nicolás Alejandro Sarmiento i Carlos Ernesto Nigoda, que han impulsat aquesta acció com una eina per millorar la representativitat i la força negociadora davant l’empresa.
La nova branca de conductors neix amb l’objectiu de donar resposta directa a les necessitats i reivindicacions d’aquest sector, considerat clau en l’àmbit del transport. Entre les principals demandes del col·lectiu destaquen la millora de la seguretat viària, el compliment rigorós de la normativa laboral, una major conciliació entre la vida personal i professional, i el reconeixement de la seva tasca.