Solidaritat
Els bombers oferiran suport a Espanya davant l’onada d’incendis
La contribució andorrana se sumarà a la d'altres set països de la Unió Europea
Els bombers oferiran suport a Espanya per ajudar en les tasques d’extinció dels incendis forestals que afecten diverses comunitats autònomes. El cap del cos, Jordi Farré, ha detallat que ja s’està organitzant un dispositiu per enviar recursos sobre el terreny. “Enviarem un camió d’autobomba", ha remarcat. La dotació de bombers també comptarà amb sis efectius i un vehicle lleuger que aniran destinats a Astúries.
El ministre espanyol d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, va anunciar hores abans que havia estat en contacte amb la ministra d’Afers Exteriors del Principat, Imma Tor, i es va oferir l’ajuda.
La contribució andorrana se sumarà a la d’altres set països de la Unió Europea que, a través del Mecanisme Europeu de Protecció Civil, estan mobilitzant helicòpters, avions i efectius per donar suport a Espanya. França, Alemanya, Finlàndia, Itàlia, els Països Baixos, Eslovàquia i la República Txeca ja hi han desplegat mitjans aeris i terrestres. Actualment hi ha una quarentena de focs actius, amb especial incidència a Galícia, Castella i Lleó, Extremadura i Astúries.
El Govern, en un comunicat, ha expressat la seva solidaritat amb el poble espanyol i ha reafirmat el compromís amb la col·laboració internacional en matèria de protecció civil i resposta davant desastres naturals.