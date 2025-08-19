SUCCESSOS
Un conductor begut amenaça, insulta i vol agredir un policia
Els agents van efectuar set detencions al llarg del cap de setmana
La policia ha viscut un cap setmana complicat pel que fa a les intervencions que va haver d’efectuar per diferents conductes delictives i que va arribar a la màxima expressió la matinada del dilluns quan va detenir el conductor d’un cotxe que conduïa sota els efectes de l’alcohol amb una taxa d’1,03 i amb el permís suspès. En el moment de la detenció l’home de 31 anys es va resistir, va insultar, amenaçar els agents i va intentar agredir-ne un. Se li imputen els presumptes delictes contra l’administració de justícia, la seguretat col·lectiva, la llibertat, la funció pública i l’honor. En relació amb la seguretat viària, els agents també van detenir un home de 52 anys que conduïa amb una taxa d’alcoholèmia d’1,66, segons va informar el cos.
L’home conduïa amb una taxa d’alcoholèmia d’1,03 i el permís suspès
Cinc persones més van ser detingudes pels agents. La policia va arrestar a Andorra la Vella un turista de 49 anys que duia una navalla amb una fulla d’uns deu centímetres, prohibida per la legislació. La intervenció va tenir lloc diumenge a la tarda i es va iniciar arran d’un avís per un presumpte furt d’ulleres en un establiment del centre. L’individu va ser controlat juntament amb un altre home. En l’escorcoll, els agents van localitzar, a més de l’arma, diverses peces de roba que haurien estat sostretes d’un altre comerç. Una altra actuació va tenir lloc diumenge a la nit a Sant Julià, quan un home de 32 anys va ser arrestat per agredir l’exparella i incomplir una ordre d’allunyament vigent. L’individu està acusat d’un delicte contra la integritat física i moral.
El mateix tipus de delicte va motivar el cos a arrestar dissabte al matí dos joves de 20 i 23 anys, acusats d’agredir un conegut seu, de 20 anys, i de sostreure-li 700 euros en efectiu, segons va relatar l’afectat. L’agressió va ocórrer divendres a la tarda i la víctima va haver de ser traslladada a l’hospital a causa de les lesions. Els acusats acumulen diversos antecedents penals i van ser posats a disposició judicial la mateixa tarda.