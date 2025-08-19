Medi Ambient
Banders ha retirat set nius de vespa asiàtica aquest estiu
L'espècie exòtica invasora es concentra al sud del país
El cos de banders ha gestionat vuit nius de vespa asiàtica aquest estiu, set dels quals ja eren primaris i un es trobava en estat embrionari. El conjunt de nius de l'espècie exòtica invasora es trobaven al sud del país, apunta el cos, que remarca que "la primavera va ser marcada per la captura de reines de vespa asiàtica".
La vespa asiàtica o velutina és una espècie exòtica invasora originària d’Àsia i a Andorra és considerada invasora des del 2022 quan es va impulsar el decret d'espècies exòtiques invasores. L'insecte, que ha arribat suposadament de forma natural a Andorra, és una amenaça per a les explotacions apícoles, per a altres insectes autòctons i per a les explotacions de producció de fruita, i pot ser un perill per a les persones en cas de proximitat a vespers, sobretot secundaris.
L'espècie és objecte d'un pla de control específic que comporta, entre altres actuacions, un monitoratge que es duu a terme de manera sistemàtica a través de paranys que segueixen els experts d'Andorra Recerca + Innovació i un seguiment anomenat 'oportunista' que suposa que els banders actuen en cas d'avís o d'observació de nius embrionaris, vespers primaris o secundaris. El pla determina que les dades de seguiment s'han de plasmar en un mapa que serà publicat per a informació ciutadana. Des de l'executiu es recorda que en cas de trobar-se un niu de vespa velutina cal avisar el 148.