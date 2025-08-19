Successos
Accident de danys materials entre dos turismes al Pas
La policia ha rebut l'avís a les 16.46 hores
La carretera del cap del Port al Pas, la general 2, ha estat l'escenari d'un espectacular accident entre dos turismes, un amb matrícula del Principat i l'altra estrangera, que ha provocat danys materials. Els vehicles baixaven direcció al Pas, quan el turisme que anava davant es trobava fent una maniobra per girar i el de darrere l'ha envestit. La topada ha provocat que el turisme de darrere acabés amb la part davantera del cotxe destrossada, tal com es pot veure en la imatge. La policia ha rebut l'avís a les 16.46 hores i s'ha traslladat fins al lloc dels fets per atendre els passatgers implicats en l'accident. Els bombers també s'han mobilitzat per dur a terme les tasques de neteja de la via, fet que ha provocat retencions puntuals en aquell punt.