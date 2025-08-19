DADES DEL SEGO TRIMESTRE
3,6 milions en pensions no contributives
El Govern ha destinat la partida a prestacions de solidaritat, de vellesa i assistencials
El Govern ha destinat un total de 3.676.198 euros a pensions socials no contributives durant el segon trimestre del 2025, segons les dades fetes públiques pel departament d’Estadística. Aquesta quantitat comprèn les pensions de solidaritat, les pensions de vellesa no contributives i les pensions assistencials del ministeri, totes elles dirigides a persones que es troben en situació de vulnerabilitat i que, en molts casos, no han cotitzat prou per accedir a prestacions contributives.
1814 persones s’han beneficiat de les prestacions
Les pensions de solidaritat, regulades per l’article 20 de la Llei de serveis socials i sociosanitaris, han representat una despesa d’1.326.158,28 euros i han beneficiat una mitjana de 393 persones. El perfil majoritari dels receptors és el d’una persona d’entre 46 i 65 anys (51,7 %), amb una presència femenina lleugerament superior (214 dones per 179 homes). Pel que fa a la nacionalitat, 224 beneficiaris són andorrans, seguits per 96 espanyols, 54 portuguesos, 7 francesos i 12 persones d’altres orígens. Territorialment, Andorra la Vella concentra gairebé el 40% dels casos, seguida per Escaldes-Engordany, Sant Julià de Lòria i Encamp.
1,32 milions en pensions de solidaritat
En paral·lel, les pensions de solidaritat destinades a la gent gran, amb una cobertura més àmplia, han arribat a una mitjana de 1.409 persones i han implicat una despesa de 2.338.283,04 euros. La gran majoria dels beneficiaris (89,1 %) tenen entre 65 i 85 anys, i les dones representen prop del 68% del total. Per nacionalitat, destaquen els espanyols (719), seguits pels andorrans (339) i els portuguesos (167). També en aquest cas, la distribució territorial evidencia un fort predomini de la capital, amb un 39,6% dels beneficiaris.
2,33 milions en pensions per a gent gran
Pel que fa a les pensions no contributives del ministeri d’Afers Socials, tot i representar una partida molt més reduïda, d’11.756,88 euros, destaca el perfil dels seus beneficiaris: una mitjana de 12 persones, totes elles majors de 97 anys i en un 91,7 % dones. La seva distribució per parròquies és més homogènia, però Andorra la Vella torna a encapçalar la llista.
En conjunt, aquestes dades mostren l’abast d’un sistema de protecció social que atén 1.814 persones amb necessitats específiques. La consolidació d’aquestes prestacions com a eina de suport estructural contrasta amb els reptes futurs que plantegen, tant pel seu cost creixent com per l’envelliment progressiu de la població, factors que obligaran a repensar l’equilibri entre ajudes econòmiques i polítiques actives d’inclusió.
Tot i la rellevància quantitativa i social d’aquestes prestacions, les dades també apunten a una realitat desigual en la distribució dels ajuts. Les dones concentren la majoria dels suports en totes les categories, cosa que reflecteix una feminització clara de la vulnerabilitat, especialment en les edats més avançades. Alhora, la presència elevada de beneficiaris estrangers –especialment espanyols i portuguesos– en les pensions de vellesa posa en relleu la importància de garantir la cobertura per a persones que, tot i residir i treballar al Principat durant anys, poden no haver completat els períodes de cotització requerits.