Mobilitat
Retencions de sortida en direcció a Espanya
Les cues superen el quilòmetre
L’intens trànsit d’estiu continua deixant les típiques estampes de cues als principals punts del país. El servei de Mobilitat ha informat aquest matí de retencions que superen el quilòmetre en direcció a la frontera hispanoandorrana.
Els embussos afecten especialment el tram comprès entre la rotonda de la Margineda i la sortida del centre de Sant Julià de Lòria, en sentit sud. A més, també s’han detectat cues destacables a l’entrada de Canillo.