TREBALL CONJUNT PER A UNA NOVA REGULACIÓ
El nou reglament del taxi reforçarà la regulació del transport VTC
El Govern està decidit a impulsar una nova normativa a la tardor amb una única centraleta i aplicació mòbil per al servei públic
La secretaria d’Estat de Transports i Mobilitat manté reunions periòdiques amb les dues associacions del sector del taxi per desencallar una vella aspiració: que tot el sector funcioni sota el paraigua d’una mateixa centraleta i aplicació mòbil. L’objectiu expressat pel secretari d’Estat, David Forné, és que la normativa estigui definida a la tardor i que inclogui també el sector VTC (Vehicle de Transport amb Conductor), que en reforci la regulació. Forné ha recollit la preocupació dels xofers del servei públic respecte a les pràctiques del model alternatiu. Els taxistes es queixen tot sovint de competència deslleial, amb xofers que recullen gent al carrer sense una concertació prèvia del trajecte, que és el requisit que diferencia uns i altres. Sense voler entrar en polèmiques, Forné expressa que la voluntat és un reglament “per modernitzar el sector del taxi, estan conformes amb això, i que agafi també el VTC, que també el reguli”.
Una possibilitat és que inicialment la centraleta la pagui el govern
Ara mateix la Llei de transports per carretera estipula que “l’empresa de lloguer de vehicles amb conductor ha de disposar d’un mínim de cinc turismes, que siguin qualificats de gamma alta pel fabricant, inscrits al Registre de Vehicles a nom del titular de l’empresa, i un mínim de tres conductors assalariats a l’empresa”. També que els vehicles han de tenir una antiguitat màxima de quatre anys per poder ser inscrits per fer aquest tipus de transport i que en cap cas poden aturar-se a una parada de taxis.
Els canvis
La modernització del sector del taxi per la qual advoca el secretari d’Estat passa per un únic canal de comunicació amb els potencials clients que aplegui tots els professionals, ara amb funcionaments dispars. Centraleta i aplicació mòbil que permeti visualitzar els vehicles en temps real. Sobre qui costejaria aquesta inversió, Forné precisa que “hem de veure quina és la manera, segurament a l’inici de la centraleta el cost l’assumiria Govern i hi hauria després un cost mensual que aniria a càrrec dels taxis, igual que ja el tenim ara amb altres centraletes telefòniques. Però això s’ha de pactar primer amb els taxistes”. Es compromet a mesures consensuades i assegura que –malgrat que tradicionalment la divisió ha regnat al sector– “estan a favor de modernitzar el taxi”.
Aquesta adaptació als temps actuals a què apel·la el secretari d’Estat també passa per renovar la flota de vehicles i que quan se n’hagi d’aquirir un de nou hagi de ser obligatòriament un “de més eficient”, excloent els motors de combustió. Forné va indicar que l’obligació entraria en vigor un cop el taxista hagi de canviar el vehicle (la durada prevista actualment és de deu anys). “Quan vagin caducant ja hauran de ser un model característic que estarà definit, un model més híbrid que sigui endollable o no, s’haurà de decidir però seran vehicles més eficients”, va reblar.
Per contribuir a la renovació de la flota el programa e-engega ja contempla una línia dirigida als taxis, amb una subvenció de fins a 15.000 euros per a l’adquisició d’un turisme elèctric pur i de fins a 8.000 euros per a híbrids endollables; l’ajut no pot superar el 35% del valor del vehicle.
Llicències
El nou reglament també aclarirà el futur de les llicències un cop els titulars es jubilin. Ara mateix “està permès és el traspàs de la llicència sense cost d’un taxista a una persona que porti conduint durant dos anys el taxi, que sigui un segon conductor”. I, afegeix, “estem parlant amb les associacions quina és la millor manera de procedir, si han de tornar la llicència a l’administració o si seguim amb aquest sistema”. Però en tot cas, sempre haurà de ser un traspàs gratuït. Forné deixa clar que volen una regulació amb i no d’esquenes al col·lectiu: “És un sector que respectem, que fa un servei molt important al nostre país, el que pot fer porta a porta”.