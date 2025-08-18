Economia
L'IPC baixa fins al 2,2% al juliol
El grup 'vestit i calçat' han reduït els preus
Els preus han baixat dues dècimes durant el juliol, segons la variació interanual de l'indicador avançat de l'Índex de Preus al Consum (IPC) fet públic avui per Estadística. La inflació se situa en el 2,2% per la disminució dels preus dels productes corresponents al grup 'Vestit i calçat' i compensat pel grup 'transport', segons indica l'informe.
L’IPC avançat d’Espanya se situa al +2,7%, amb un increment de quatre dècimes i el de França es manté en el 1%, igual que al mes anterior.