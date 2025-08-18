SECTOR DE LA NEU
Ensisa s’encarrega d’allotjar el 80% del personal temporer
Les darreres tres temporades Grandvalira Ensisa ha allotjat més del 80% del personal temporer no resident. Ho va revelar ahir en la seva ponència a la Diada andorrana la directora de recursos humans de Setap365 i de Grandvalira Nevasa, Rosa Rubio.
Les accions realitzades per Grandvalira Ensisa en relació amb les ajudes al personal temporal amb l’allotjament es remunten a fa més de 20 anys, quan l’empresa llogava un antic hotel al poble de Canillo. Si l’any 2000 l’empresa comptava amb unes 70 places d’allotjament avui gestiona 510 places, distribuïdes en diferents localitats, la majoria prop de l’estació.
Els tipus d’allotjaments que es contracten són antics pisos d’ús turístic que per diversos motius ja no ho són, pisos turístics actius que contracta l’empresa a preus especials o bé antics hotels que es reformen per a ús compartit.