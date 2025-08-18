Successos
Dos detinguts per agredir un jove per robar-li 700 euros
Els dos arrestats, de 20 i 23 anys, van passar a disposició judicial dissabte a la tarda
Dos joves de 20 i 23 anys van ser detinguts dissabte com a presumptes autors d’una agressió a un altre jove, conegut seu, de 20 anys, amb l’objectiu de sostreure-li la cartera, on duia 700 euros, segons va denunciar la víctima a la policia. Els fets van tenir lloc divendres a la tarda en un carrer d’Andorra la Vella i, a conseqüència de la batussa, l’agredit va haver de ser traslladat a l’hospital per les lesions sofertes.
Els dos detinguts acumulen diversos antecedents penals i van passar a disposició judicial dissabte a la tarda. Se’ls acusa de delictes contra la integritat física i moral i contra el patrimoni.