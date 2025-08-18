Successos
Un conductor begut insulta i agredeix els agents després de ser controlat amb el permís suspès
L'home ha donat una taxa d'1,03
Un home de 31 anys ha estat arrestat aquesta matinada a Canillo com a presumpte autor de diversos delictes: contra l'administració de justícia, la seguretat col·lectiva, la llibertat, la funció pública i l'honor. Els fets han tingut lloc quan els agents han aturat el vehicle que conduïa i han constatat que l’individu presentava una taxa d’alcoholèmia d’1,03 grams per litre de sang. A més, l’home circulava amb el permís de conduir suspès. Durant la intervenció policial, el conductor s’ha mostrat agressiu i ha intentat resistir-se a la detenció, ha insultat i amenaçat els agents, i ha intentat agredir-ne un.
D’altra banda, també durant el cap de setmana, la policia ha detingut un altre home, de 52 anys, per conduir sota els efectes de l’alcohol. En aquest cas, la taxa registrada ha estat d’1,66 grams per litre.