Participació ciutadana
Consulta ciutadana per escollir una peça del patrimoni cultural per restaurar
Els ciutadans podran votar fins el 30 de setembre un dels tres béns preseleccionats
El departament de Patrimoni Cultural impulsa una consulta popular per escollir una peça del patrimoni cultural per restaurar. Des d'avui i fins al 30 de setembre, es podrà triar la peça que es vol que sigui restaurada a través d'un formulari de la plataforma visc.ad.
En aquesta edició, hi ha tres propostes a escollir. Una primera opció són dos àlbums del fons fotogràfic de l’Arxiu Nacional fets per l’enginyer Aldwin Schroeder, que va documentar el seu pas per Andorra durant la construcció de FHASA. La segona opció és la predel·la del retaule major de Sant Serni de Nagol, del fons general de Patrimoni Cultural, una peça de fusta policromada i daurada datada del 1619. L'última opció és un cartell de la Festa Major d’Andorra la Vella del 1958, que forma part del fons general de la Biblioteca Nacional.