ONADA DE CALOR
El comú manté que va seguir-se el protocol en l’incident pirotècnic
Una espurna del castell de focs va cremar uns matolls i una menjadora de palla al Pui
El castell de focs del final de la Festa Major de la Massana estava autoritzat per les autoritats. El risc d’incendi, dissabte a la nit, era de nivell 1 i, per tant, estaven permesos els focs artificials, així com les barbacoes, segons va informar ahir el cos de bombers. El comú va assegurar ahir que en tot moment van seguir-se els protocols vigents per actuar en casos com aquest.
L’espectacle pirotècnic va provocar un ensurt als veïns del barri de Pui. Una espurna va caure sobre uns matolls i una menjadora de palla i va provocar que s’incendiessin. Per sort, els bombers havien desplegat dues dotacions per controlar els focs, una vinguda del parc de la Massana i l’altra del parc central, i ràpidament van aconseguir aturar les flames. Els fets van passar al voltant de dos quarts d’onze de la nit i els bombers van estar remenant la palla i ruixant el lloc fins a dos quarts de dotze, una vegada es va donar per extingit el foc.
Ahir al matí, però, Protecció Civil va reactivar la prealerta per perill d’incendi a nivell 2 molt alt a la zona central i sud del país fins a 1.500 metres, d’acord amb la informació publicada pel cos de bombers al butlletí de perill d’incendi forestal. A la resta del país i fins a 2.000 metres el risc d’incendi és alt, és a dir, a nivell 1, i, per sobre dels 2.000 metres, el perill d’incendi és de nivell 0 baix o moderat. Aquesta segona alerta es preveu que s’allargui fins avui, i és causada per l’onada de calor. Les temperatures poden arribar fins als 34 graus a la capital, o 31 graus a 1.500 metres.