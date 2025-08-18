ONADA DE CALOR

El comú manté que va seguir-se el protocol en l’incident pirotècnic

Una espurna del castell de focs va cremar uns matolls i una menjadora de palla al Pui

Un camió dels bombers en un incendi anteriorARXIU

Redacció
Andorra la Vella

El castell de focs del final de la Festa Major de la Massana estava autoritzat per les autoritats. El risc d’incendi, dissabte a la nit, era de nivell 1 i, per tant, estaven permesos els focs artificials, així com les barbacoes, segons va informar ahir el cos de bombers. El comú va assegurar ahir que en tot moment van seguir-se els protocols vigents per actuar en casos com aquest.

L’espectacle pirotècnic va provocar un ensurt als veïns del barri de Pui. Una espurna va caure sobre uns matolls i una menjadora de palla i va provocar que s’incendiessin. Per sort, els bombers havien desplegat dues dotacions per controlar els focs, una vinguda del parc de la Massana i l’altra del parc central, i ràpidament van aconseguir aturar les flames. Els fets van passar al voltant de dos quarts d’onze de la nit i els bombers van estar remenant la palla i ruixant el lloc fins a dos quarts de dotze, una vegada es va donar per extingit el foc.

Ahir al matí, però, Protecció Civil va reactivar la prealerta per perill d’incendi a nivell 2 molt alt a la zona central i sud del país fins a 1.500 metres, d’acord amb la informació publicada pel cos de bombers al butlletí de perill d’incendi forestal. A la resta del país i fins a 2.000 metres el risc d’incendi és alt, és a dir, a nivell 1, i, per sobre dels 2.000 metres, el perill d’incendi és de nivell 0 baix o moderat. Aquesta segona alerta es preveu que s’allargui fins avui, i és causada per l’onada de calor. Les temperatures poden arribar fins als 34 graus a la capital, o 31 graus a 1.500 metres.

Onada de calorJordi Solé

CEL ENTERBOLIT PER POLS EN SUSPENSIÓ I FUM DELS INCENDIS

La jornada va estar marcada pel cel enterbolit a causa de la pols en suspensió barrejada amb el fum dels incendis de l’oest de la Península. Aquests focs han provocat la crema de més de 115.000 hectàrees, l’evacuació de milers de persones i tres morts.
