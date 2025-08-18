SUCCESSOS
Cinc condemnats a Montpellier per contraban de tabac provinent d’Andorra
Quatre acusats eren propietaris de botigues d’alimentació on es venien els cigarrets
Un cas del contraban de tabac a la ciutat francesa de Montpellier va arribar a sentència dimecres passat, després d’una llarga investigació policial. Els cinc acusats, identificats com Slimane, Imad, Youssouf, Pierre i Samy, han estat reconeguts culpables d’haver participat en un sistema de venda il·legal de tabac originari d’Andorra, operatiu des del barri de Saint-Martin. Quatre d’ells són propietaris o gestors de botigues d’alimentació de la zona, i el cinquè actuava com a col·laborador logístic amb tasques de transport i distribució.
Segons informa la premsa local, el tribunal correccional ha imposat penes que van dels quatre mesos de presó amb suspens simple fins als vint-i-quatre mesos amb suspens probatori, amb períodes de prova de dos a tres anys. En alguns casos, els magistrats han afegit la prohibició definitiva de gestionar un comerç o societat, i en altres, la impossibilitat d’explotar un establiment durant cinc anys. També s’han dictat mesures complementàries, com la prohibició de comparèixer al barri de Saint-Martin i l’obligació de romandre en territori francès fins a l’execució completa de les condemnes.
Les penes van dels 4 mesos de presó fins als vint-i-quatre condicionals
Les sancions econòmiques no han estat menors: els condemnats hauran de pagar multes que oscil·len entre els 6.000 i els 17.000 euros. La sentència pot ser recorreguda en un termini de deu dies.
Segons fonts policials, el dispositiu que ha portat a aquestes condemnes va ser el resultat de diversos mesos d’investigació discreta. El Servei Local de Policia Judicial (SLPJ) de Montpellier va utilitzar vigilàncies fixes, seguiments, anàlisi de la telefonia, i material gràfic com fotografies i vídeos per reunir les proves necessàries. Aquest treball va permetre desmantellar un circuit de distribució molt ben estructurat, on el tabac entrava des d’Andorra i es venia de manera il·legal en comerços locals, especialment en botigues d’alimentació nocturna.
El col·laborador amb menor pes dins de l’operatiu –responsable principalment de moviments puntuals de mercaderia i lliuraments– ha rebut la condemna més lleu: quatre mesos de presó amb suspens simple i la prohibició de tornar a la zona de Saint-Martin.
El barri on es desenvolupava aquesta activitat no és aliè a altres formes de criminalitat. Saint-Martin ha estat escenari de tràfic de drogues, tirotejos i agressions amb arma blanca en els darrers anys. Aquesta realitat ha motivat que el prefecte de l’Hérault, François-Xavier Lauch, hagi signat recentment una convenció amb el sector dels estancs per combatre els mercats paral·lels de tabac.
Els professionals del tabac denuncien des de fa mesos que aquestes vendes il·legals, en moltes ocasions emparades en comerços aparentment legítims, els suposen una competència deslleial que afecta greument el seu volum de negoci. La presència de producte andorrà, adquirible a preus més baixos, accentua la pèrdua d’ingressos per als establiments autoritzats.
Les autoritats locals, amb la col·laboració de la policia nacional, la policia municipal i el servei de duanes, han reforçat els controls i han anunciat la seva intenció de mantenir les investigacions i actuacions de llarg abast. Entre les mesures previstes, hi ha inspeccions periòdiques i tancaments temporals de fins a sis mesos per als establiments reincidents.
Aquest cas posa de manifest com el contraban de tabac procedent d’Andorra continua sent un problema recurrent en diverses zones del sud de França.