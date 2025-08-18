Meteorologia
Avís groc per tempestes amb pedra aquesta tarda
Els ruixats comportaran un descens notable de les temperatures
La calor d’aquest matí donarà pas a un canvi brusc de temps a partir d’aquesta tarda, amb l’arribada de fortes tempestes que podran anar acompanyades de calamarsa. Així ho ha informat aquest matí el servei de meteorologia, que ha activat l’avís groc per precipitacions intenses.
Segons meteorologia, el canvi de temps serà provocat per l’aproximació d’un front pel sud de França, que afavorirà el creixement de nuvolades a partir de la tarda. Les precipitacions es produiran en dues tongades, una a primera hora de la tarda i una altra al vespre, i es preveu que siguin “localment intenses”.
El pas de les tempestes comportarà un descens notable de les temperatures i posarà punt final a l’onada de calor que ha afectat el país durant els darrers dies. A partir de demà, es preveu que les màximes no superin els 24 graus a Andorra la Vella i els 13 al Pas de la Casa, mentre que les mínimes baixaran fins als 18 i 9 graus respectivament.