Seguretat
Arrestat un turista per possessió d'arma blanca
Durant el control la policia va trobar dues jaquetes i uns pantalons que van robar en un establiment de la zona
Un turista de 49 anys va ser detingut diumenge a la tarda a Andorra la Vella per portar una arma blanca de manera il·legal. Concretament, l’home duia una navalla amb una fulla d’uns 10 centímetres, un objecte prohibit segons la legislació vigent.
La detenció es va produir després que els agents de la policia controlessin el sospitós i un altre home de 34 anys, arran d’un avís per un presumpte furt d’unes ulleres en un establiment comercial del centre de la capital. Durant la intervenció, els agents van procedir a escorcollar els dos individus i van localitzar, a més de la navalla, diverses peces de roba –dues jaquetes i uns pantalons– presumptament sostretes d’un altre comerç proper. L'home està acusat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat col·lectiva.
Detingut per agredir l'exparella
La policia va detenir diumenge a la nit, a Sant Julià de Lòria, un home de 32 anys per agredir a l'exparella. L'arrestat es va saltar l'ordre d'allunyament i està acusat d'un delicte contra la integritat física i moral.