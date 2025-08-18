Educació
Antoni Ubach reivindica el paper d'Andorra perquè la Universitat de Perpinyà ensenyés en català
L'exconseller d'Educació ho ha fet en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu que se celebra a Prada de Conflent
L'exconseller executiu de Treball, Benestar Social, Educació i Cultura durant el govern d'Òscar Ribas, Antoni Ubach, ha recordat el paper que va jugar Andorra perquè la Universitat de Perpinyà incorporés als anys 80 la llicenciatura de català en un acte de la Universitat Catalana d'Estiu en què s'ha recordat aquesta creació.
Ubach ha recordat que la voluntat de l'executiu de Ribas era que els alumnes que volguessin formar-se com a mestres a França poguessin rebre també una formació en català. En aquest sentit, ha manifestat que per a l'executiu de llavors l'educació i, especialment la formació del professorat, "era molt important" i per això quan van assabentar-se d'aquesta possibilitat hi van donar suport.
En la seva intervenció ha rememorat com a través de la relació que Ribas tenia amb el director del gabinet de François Mitterrand es va fer força perquè el projecte tirés endavant.
En l'acte també ha pres part la coordinadora de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), Marta Fonolleda, que ha parlat sobre ecoedició.