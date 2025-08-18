CONVENI DE COL·LABORACIÓ
Afers Socials ultima el circuit per accedir als serveis de l’ONCE
El Govern i l’ONCE van signar a principis del mes de maig dos convenis a través dels quals els ciutadans andorrans o els residents de més de tres anys amb ceguesa total o discapacitat visual greu podran gaudir dels serveis que l’organització espanyola ofereix als ciutadans espanyols en igualtat de condicions. Es tracta d’un acord que afecta dos vessants, d’una banda, el social i de l’altra el financer, ja que permetrà que es pugui vendre la loteria de l’ONCE al país. Des de llavors, l’executiu ha treballat per a la implementació dels dos convenis. Per la banda que afecta la qüestió d’accés als serveis socials, el ministeri d’Afers Socials està acabant d’enllestir la comissió encarregada de la gestió de les demandes d’accés als serveis de l’ONCE i els circuits a seguir. La voluntat del ministeri és que “en el millor termini possible” es pugui comunicar als usuaris interessats quins són els procediments per poder accedir a aquests serveis.
El Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), per la seva part, està donant tot el suport que necessita l’ONCE per poder desplegar els punts de venda a Andorra. Segons informen des de l’executiu, se’ls ha facilitat la posada en contacte amb els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes, així com amb diferents departaments de Govern perquè puguin avançar amb aquest desplegament: immigració, tributs i economia. Andorra comptarà, almenys, amb un establiment fix de venda.