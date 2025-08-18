Estadística
Afers Socials destina més de 2 milions en les pensions de solidaritat durant el segon trimestre
En total 1.409 persones han estat beneficiàries de la prestació
El ministeri d'Afers Socials ha destinat un total de 2.338.283,04 euros a les pensions de solidaritat per a la gent gran, que es donen per completar la jubilació fins arribar al salari mínim durant el primer trimestre de l'any. Les dades publicades per Estadística indiquen que 954 prestacions han estat per a dones i la nacionalitat majoritària és l'espanyola, amb 719 persones del total, 339 són andorranes, 167 portuguesos, 42 francesos i 142 d'altres nacionalitats. Un 89,1% dels beneficiaris tenen entre 65 i 85 anys i Andorra la Vella és la parròquia amb més residents que cobren aquesta prestació.
El recull informa que el Govern s'ha et càrrec d'11.756,88 euros durant el primer trimestre d'enguany per pagar 12 pensions no contributives, que reben 8 andorrans i 4 espanyols. Tots els beneficiaris són majors de 95 anys, la majoria són dones i resideixen a Andorra la Vella.
Estadística exposa a més les dades de prestacions de solidaritat del mateix període, que s'han atorgat a 393 beneficiaris, amb un import total d'1.326.158,28 euros. Un total de 224 persones són andorranes, 214 s'han concedit a dones i la majoria (51,7%) es concentra entre els 46 i els 65 anys.