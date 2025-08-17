SALUT
Una vintena d’operacions a la unitat de patologia mamària
El nou servei de l’hospital va posar-se en marxa al gener
La nova unitat de patologia mamària de l’hospital ha completat els seus primers set mesos de funcionament amb un total de 23 intervencions quirúrgiques entre l’1 de gener i el 31 de juliol. Les dades facilitades pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) mostren una activitat variable al llarg dels primers mesos, amb un pic destacat al juny, quan es van registrar vuit intervencions. El març va ser el segon mes amb més operacions (quatre), seguit del febrer i el maig (tres).
Cal recordar que la unitat es va inaugurar el passat 13 de gener amb l’objectiu de permetre que entre un 70 i un 80% de les pacients amb càncer de mama es puguin operar directament a Andorra, evitant així desplaçaments innecessaris fora del país. El projecte, liderat pel doctor Martín Espinosa, va néixer amb una clara vocació multidisciplinària i integral, posant la pacient i el seu entorn familiar al centre del procés assistencial. Espinosa, especialista amb una àmplia trajectòria en centres de referència com la Vall d’Hebron, és el responsable de les intervencions quirúrgiques i de la formació dels professionals sanitaris locals en les tècniques més innovadores.
La creació d’aquesta unitat respon també a l’increment de casos que s’han detectat al país, amb una mitjana d’entre setanta i vuitanta diagnòstics anuals. A més, la nova estructura no només està pensada per donar resposta als casos oncològics, sinó també a les patologies mamàries benignes. Paral·lelament, es continua treballant en la creació d’una gran àrea assistencial d’oncologia a la planta -3 de l’hospital, que permetrà una atenció més coordinada i eficient a tots els pacients amb malalties oncològiques.