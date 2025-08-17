Mobilitat
Tres quilòmetres de retencions de sortida cap a Espanya
Les cues han començat al voltant de les dotze del migdia
El pont de la Mare de Déu d'Agost finalitza avui i molta gent abandona el Principat per tornar a casa. Aquest fet està provocant fins a tres quilòmetres de retencions a la general 1 de sortida cap a Espanya. Les cues, que han començat al voltant de les dotze del migdia, s'inicien poc abans d'arribar al centre comercial Epizen, i finalitzen una vegada travessada la duana de la Farga de Moles, segons indica el servei de mobilitat. La frontera ha obert els dos carrils de sortida per agilitzar el trànsit en aquell punt de la xarxa viària.