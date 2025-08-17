MOBILITAT
Tres ciclistes resulten ferits en accidents de trànsit
Tres ciclistes van resultar ferits lleus ahir en accidents. El primer avís va saltar passades les 12 del migdia per una topada entre un ciclista i un turisme a la general 3, a Ordino. El corredor va resultar ferit lleu i va ser traslladat a l’hospital. El segon avís va ser per una topada entre una furgoneta i un ciclista poc abans de les tres de la tarda. Fins allà va traslladar-se l’ambulància per atendre l’atleta i portar-lo a l’hospital, en estat lleu. El darrer avís va sonar poc abans de les sis de la tarda per un ciclista que va caure tot sol a Escàs, que també va haver de ser traslladat a l’hospital.