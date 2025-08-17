MOBILITAT

Tres ciclistes resulten ferits en accidents de trànsit

Hospital de Meritxell.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Tres ciclistes van resultar ferits lleus ahir en accidents. El primer avís va saltar passades les 12 del migdia per una topada entre un ciclista i un turisme a la general 3, a Ordino. El corredor va resultar ferit lleu i va ser traslladat a l’hospital. El segon avís va ser per una topada entre una furgoneta i un ciclista poc abans de les tres de la tarda. Fins allà va traslladar-se l’ambulància per atendre l’atleta i portar-lo a l’hospital, en estat lleu. El darrer avís va sonar poc abans de les sis de la tarda per un ciclista que va caure tot sol a Escàs, que també va haver de ser traslladat a l’hospital.

tracking