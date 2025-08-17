SUCCESSOS
Un mort i una dotzena de ferits en un greu accident de trànsit a l’RN20
Un accident múltiple amb sis vehicles implicats en la ruta d’accés a Andorra des de França (a l’RN-20, a l’altura del municipi Les Cabannes) va deixar ahir un tràgic balanç, un mort i una dotzena de ferits, dos d’ells crítics. Així ho recollien mitjans francesos, apuntant que la víctima mortal és un motorista. Els ferits greus van ser traslladats a l’hospital de les Valls de l’Arieja i a Tolosa.
Els sis vehicles implicats en la col·lisió van ser tres motos i tres turismes. Es desconeixen els motius de l’accident, que va obligar a tallar la carretera en ambdós sentits en aquest punt de la carretera des de les quatre fins a les sis de la tarda ocasionant complicacions viàries notables. La prefectura de l’Arieja va informar que s’havia habilitat un pas alternatiu per dintre el poble mentre va durar el tall. Tot i així, el greu accident va provocar retencions que superaven els cinc quilòmetres en ambdós sentits de la marxa.