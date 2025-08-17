PISOS DE LLOGUER ASSEQUIBLE
L’Institut de l’Habitatge es reforça per a la gestió diària del parc públic
L’organisme incorpora una treballadora social que pugui abordar problemes com ara impagaments i una segona persona per a l’àmbit financer
L’Institut de l’Habitatge tramita i valora les sol·licituds per accedir a un pis de lloguer del parc públic, les adjudicacions i també els ha de gestionar; fer el paper de propietari. Les adjudicacions, ara una cinquantena, s’han d’accelerar els propers mesos perquè entre final d’any i principis del vinent es podran entregar les claus dels edificis de Roureda de Sansa (Andorra la Vella), Hermus (Encamp) o Ribasol (Arinsal). I a mesura que se signin més contractes, creixerà la feina associada a la gestió del dia a dia. L’organisme ja s’ha reforçat per fer aquest paper amb la incorporació d’una tècnica de l’àmbit social. L’objectiu és “fer aquest seguiment més acurat a totes les famílies, que tinguin un interlocutor perquè amb qualsevol petita situació o contratemps que puguem tenir puguem actuar des de l’inici”, exposa la directora de l’ens, Marta Alberch. I ho explica amb l’exemple del model navarrès que els va inspirar: “Ens van explicar que tenien un equip de tècnics socials que anava fent un seguiment no intensiu, sinó molt lleu, sense que sigui intrusiu ni molt menys d’anar trucant a les famílies, coneixer-les, i ens va dir que això ajudava molt en el cas que hi hagués un mes que es retorna un rebut de lloguer, se’ls truca, ho fa la tècnica social, i els demana què ha passat, si se’ls pot ajudar”. Alberch ho considera un rol rellevant perquè, seguint amb l’exemple d’un eventual impagament, “una persona pot haver-se posat de baixa, li pot haver passat qualsevol cosa, i el que no volem és que això es faci gran”. Per ara no remarca incidències: “La gestió és bona, no hem tingut cap problema a comentar”. Com que tot el volum administratiu també creix, s’ha incorporat una altra persona per a l’àrea de finances i pressupost.
“Som part interessada a preveure quina pot ser la reacció social de cara al parc públic [el 2027]”
En relació amb l’acumulació d’adjudicacions que venen, la intenció és procedir com fins ara, d’una en una. “La idea és aquesta, no vol dir que si el volum és molt alt per no tenir pisos buits no poguem canviar de procediment, però la idea en principi és d’anar obrint una darrere l’altra i quan [el bloc] estigui ple o quasi ple, obrir la següent”, exposa Alberch. Quan s’arribi a Ribasol, amb 70 pisos, l’opció podria ser fer-ho per fases. “Fer 70 adjudicacions de cop és una feinada i jo penso que potser fins i tot podem arribar a fer primer el bloc 1 i després el bloc 2”.
Les mesures pel lloguer el 2027 incidiran en el parc de pisos públics
I ja amb la mirada en l’horitzó 2027 i el que passarà amb les pròrrogues dels contractes de lloguer –està clar que no s’aixecaran totalment però estan per definir aquestes actuacions “quirúrgiques” al mercat anunciades–, la directora de l’Institut de l’Habitatge planteja la necessitat d’aclarir com es procedirà: “Som part interessada a preveure quina pot ser la reacció que tindrà la societat de cara al parc públic”. I és que depenent de les mesures de desintervenció del mercat que es preguin, el nombre de sol·licituds per accedir-hi pot créixer de manera important.
L’Institut també advoca pels programes que facilitin la compra
Compra també
El parc públic ha nascut per resoldre la falta de lloguer a un preu assequible i per ampliar l’oferta immobiliària i mirar de destensionar el mercat. Però Alberch remarca la necessitat d’incidir en el suport a l’habitatge de compra. “També ha d’haver-hi programes que la facilitin”, sosté. Precisament l’Institut gestiona les sol·licituds del programa d’avals per facilitar l’adquisició, una iniciativa amb uns resultats més que modestos (fins al juny d’aquest any s’havien rebut i estudiat 14 sol·licituds i se n’havien aprovat 11). “Els requisits potser limiten”, esgrimeix la màxima responsable de l’organisme, que recorda que el Govern treballa en una redefinició per revertir els resultats. “Penso que el programa ha coincidit en un moment de tipus d’interès alts i preus alts també, que a vegades això va al revés, però en aquest moment de tensió de l’habitatge s’han apujat els preus i s’han apujat els tipus d’interès i això no ha facilitat que la gent hi pogués accedir. Sí que és veritat que aquest any estem veient una mica més de moviment tant de consultes com de propostes, penso que com que els tipus d’interès estan baixant una mica la gent també pot fer-se càrrec de pagar una hipoteca i amb el nou programa també veurem si la compra s’anima”. “Des de l’Institut sempre hem dit que el que s’ha de promoure és la primera vivenda, sigui de compra o sigui de lloguer. El que volem és que l’habitatge tingui l’objectiu social per al qual es va crear, que les persones hi visquin”, remarca.