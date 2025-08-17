RECURSOS HUMANS
Discriminació positiva, a poc a poc
FEDA estrenava el 2024 mesures per afavorir la contractació de dones però els nous fitxatges encara són majoritàriament homes
El pla d’igualtat de FEDA contempla accions de discriminació positiva per afavorir la contractació de dones i començar a revertir el desequilibri de gènere a la plantilla: tres de cada quatre llocs de treball els ocupen homes. L’any passat va ser el primer en què es van aplicar aquestes mesures, que consisteixen a aplicar un percentatge extra de puntuació a les candidates; un 2% que s’apuja fins al 5% en les àrees més masculinitzades. “D’aquesta manera, en cas de dues candidatures igualment adequades per a un mateix lloc de treball, es prioritza la contractació de dones”, tal com es defensa en la memòria de sostenibilitat de la companyia del 2024. Els primers resultats de les mesures implantades constaten els esculls per cercar l’equilibri perquè de les catorze contractacions que es van formalitzar l’any passat, cinc eren dones i nou homes. “S’ha fet una cerca proactiva de candidates femenines per a les places masculinitzades, però el resultat és que el 2024 encara s’han rebut moltes més candidatures d’homes”, s’argumenta. Es tracta d’una tendència similar a la de l’any anterior, el 2023 dels 10 fitxages, la proporció va ser de 7 a 3. En canvi, el 2022, es van materialitzar també 14 contractacions i la proporció va ser 8 a 6 i, per tant, la diferència en favor dels treballadors masculins era un xic menor.
88% d’homes al centre de tractament de residus
El grup FEDA l’integren 162 persones distribuïdes entre la matriu (121), FEDA Ecoterm (7), FEDA solucions (2) i el Centre de Tractament de Residus (32). El 75% són homes i el 25% són dones en el conjunt però a aquesta darrera filial la desproporció es fa més evident: a la planta incineradora treballen un 88% d’homes per només un 12% de dones. A la matriu, es rebaixa: són un 69 i un 31%, respectivament. La plantilla del grup té una edat mitjana de 42,3 anys i un 61% del total està a la franja d’edat entre els 30 i els 50; només 11 empleats tenen menys de 30 anys. A més, la companyia té uns nivells de rotació baixos, l’antiguitat mitjana dels treballadors voreja els 6 anys però per la incidència de la diversificació del grup en diferents filials de més recent creació; a la matriu, l’antiguitat és de 15 anys. Una composició dels recursos humans (edat, antiguitat) que també incidirà en l’assoliment de la paritat que es persegueix.
23% de dones en càrrecs directius del grup
Les dades recopilades també analitzen la distribució per gènere als llocs de responsabilitat. Representen un 23% del total les dones en càrrecs directrius. Hi ha més homes ocupant càrrecs intermedis, feines de tècnic superior, de tècnic mitjà i són exclusivament homes els oficials. Seguint un patró àmpliament estès, les dones són majoria a la categoria professional d’administratius.
Una distribució professional que incideix en la bretxa salarial, que també analitza la memòria. La companyia fa dos càlculs respecte a la diferència de retribucions entre dones i homes: comptant els complements, que puja fins al 14%, i sense complements, que és del 3%. L’anàlisi és que “les desigualtats es generen principalment en relació amb els complements retributius, que fan referència, sobretot, a conceptes com les permanències, molt vinculats a feines altament masculinitzades”. I també hi incideixen l’antiguitat de la plantilla (els homes tenen, en general, una major antiguitat i, per tant, un salari més elevat) i la major presència d’homes en els càrrecs directius i de comandament.
3% bretxa de sou sense plusos
Altres accions
La companyia ha impulsat d’altres mesures que també incideixen a voler protegir la igualtat. Des del 2023 compten amb un protocol per a la prevenció i el tractament d’eventuals casos d’assetjament psicològic, sexual i per raó de sexe, així com d’altres discriminacions que es donin en l’entorn laboral. I des de l’any passat, els lavabos de dones dels diferents edificis de l’empresa compten amb punts de subministrament de productes gratuïts per a la higiene menstrual. “El grup FEDA és la primera empresa del Principat d’Andorra que s’adhereix a aquest moviment social, ajudant a prevenir moments d’angoixa en cas d’imprevistos durant la regla”, es destaca. En l’àmbit global de la gestió dels recursos humans, es detalla que la plantilla va rebre de mitjana anual una cinquantena d’hores de formació i que el 96% dels treballadors van participar en aquestes mesures per afavorir el coneixement i el reciclatge dels empleats. Una de les formacions del darrer any ha estat precisament enfocada a garantir la igualtat, la diversitat i la inclusió en l’àmbit laboral. Durant el 2024 el grup va tenir set baixes a la plantilla, tres per jubilació, dues de voluntàries i dues per acabament de contracte.