SUCCESSOS
Detinguts els agressors d’un home en una baralla
La policia va detenir ahir al matí els dos presumptes autors de l’agressió a un altre home divendres a la tarda a prop del carrer Fiter i Rossell, a Andorra la Vella. Els implicats van passar a disposició judicial a dos quarts de set de la tarda. Segons fonts del cos, dos individus van agredir un tercer, que va resultar ferit lleu, però va ser traslladat a l’hospital per un sagnat a la cara. Tots tres individus són residents i es coneixen entre ells, va explicar la policia.
En arribar els agents, els dos agressors autors de la baralla ja havien fugit. La policia va avisar a l’ambulància per fer-se càrrec del ferit i va iniciar una recerca momentània dels agressors sense arribar a localitzar-los, fins que, ahir al matí, els va poder capturar. La policia encara està investigant els motius de la baralla i l’agressió.