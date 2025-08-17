Benestar
Afers Socials ultima la comissió de gestió de les demandes d'accés als serveis de l'ONCE
El ministeri espera que "en el millor termini possible" es pugui comunicar als usuaris els procediments per accedir als serveis
El Govern i l'ONCE van signar a principis del mes de maig dos convenis a través dels quals els ciutadans andorrans o els residents de més de tres anys amb ceguesa total o discapacitat visual greu (una visió de com a màxim el 10%) podran gaudir dels serveis que l'organització espanyola ofereix als ciutadans espanyols en igualtat de condicions. Ara, ministeri d'Afers Socials està acabant d'enllestir la comissió encarregada de la gestió de les demandes d'accés als serveis de l'ONCE i els circuits a seguir. La voluntat del ministeri és que “en el millor termini possible” es pugui comunicar als usuaris interessats quins són els procediments per poder accedir a aquests serveis. L'acord que afecta dos vessants, d’una banda, la social, amb aquests serveis esmentats i una altra de financera, ja que permetrà que es pugui vendre la loteria de l’ONCE al país.
El Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), per la seva part, està donant tot el suport que necessita l'ONCE per poder desplegar els punts de venda a Andorra. Segons informen des de l’executiu, se’ls ha facilitat la posada en contacte amb els comuns d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, així com amb diferents departaments de Govern perquè puguin avançar amb aquest desplegament: immigració, tributs i economia. D’aquesta manera, el CRAJ ha palesat a l’ONCE que “està a la seva disposició per qualsevol suport que puguin necessitar”.
En aplicació d’aquests convenis les persones amb ceguesa tindran accés a suport per a l'educació, l'accés a la feina o la rehabilitació. A més, les persones que tinguin una discapacitat visual igual o superior al 33%, sense incloure factors socials, acreditada per la Conava també es podran beneficiar dels serveis que presta la recentment creada Fundación ONCE Baja Visión. En un primer moment es preveu que hi hagi 75 persones que puguin treure profit d'aquest acord, tal com es va esmentar el dia de la presentació. A més a més, en l’àmbit de la formació i l’assessorament, el Govern podrà accedir, per exemple, a la formació a professionals, a l’assessorament tècnic sobre la legislació en matèria de discapacitat, i a l’orientació sobre accessibilitat de les pàgines web de l’executiu.
Des del punt de vista del joc, l’ONCE estarà autoritzada a comercialitzar i vendre els mateixos productes que a Espanya: loteria instantània de bitllets, jocs actius i cupons. Així, Andorra comptarà, almenys, amb un establiment fix de venda de l’ONCE –que pot ser en format quiosc–, on desenvolupi com a activitat principal la venda dels seus productes. De fet, de la comercialització de loteries, el Govern es quedarà un 9,5% de la facturació que destinarà íntegrament a fer possible el que es desprèn de l'acord. Així, és previst que l’ONCE faci una liquidació anual a favor del CRAJ, d’un 9,5% sobres les quantitats obtingudes de la venda dels productes de l’ONCE en territori andorrà l’any anterior, i el CRAJ transferirà aquest import al Govern per cobrir-ne les despeses derivades de l’atenció social.