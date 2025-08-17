Successos
Accident amb un sol vehicle implicat a la general 2 a Canillo
El sinistre ha ocorregut poc abans de tres quarts de dotze del matí
Un vehicle ha patit un accident a la general 2 d'entrada a Canillo. El sinistre ha tingut lloc poc abans de tres quarts de dotze del matí i fins al lloc dels fets s'han mobilitzat els agents de circulació comunals, per gestionar el trànsit, i una grua per retirar el cotxe. El vehicle, amb matrícula estrangera, ha quedat mig girat, bloquejant un dels dos carrils de la via. Els ocupants del turisme han resultat il·lesos. L'accident no afecta el trànsit, segons informa el servei de mobilitat.
Ferit un ciclista resident de 57 anys en un accident
Un ciclista resident de 57 anys ha resultat ferit en un accident a la carretera secundària 240, al punt quilomètric 5,200 a Canillo. La policia ha rebut l'avís a les 11.06 hores del matí i s'ha traslladat fins al lloc dels fets, on ha pogut constatar que en l'accident només s'ha vist involucrat el ciclista.