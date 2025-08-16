Successos
Tres ciclistes ferits lleus en diversos accidents
Dos són turistes i un és resident
Tres ciclistes han resultat ferits lleus en diversos accidents de trànsit al llarg de la jornada, segons ha informat el cos de bombers. El primer avís ha saltat passades les dotze del migdia per una topada entre un ciclista i un turisme a la general 3, a l'altura d'Ordino. El corredor ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l'hospital en ambulància.
El segon avís ha estat per una topada entre una furgoneta i un ciclista poc abans de les tres de la tarda. Fins allà s'ha traslladat l'ambulància dels bombers per atendre l'atleta i portar-lo a l'hospital, en estat lleu.
El darrer avís ha sonat poc abans de les sis de la tarda per un ciclista que ha caigut tot sol a Escàs, i també ha hagut de ser traslladat al centre sanitari en ambulància.