OBRES
Tall de circulació entre la Dama de Gel i el pont de París a partir de dilluns
Mobilitat va informar ahir d’una nova afectació viària a conseqüència dels treballs d’ampliació de la xarxa de calor de Feda Ecoterm; el tram entre la Dama de Gel i el pont de París romandrà tancat al trànsit a partir d’aquest dilluns i fins al 5 de setembre. A través d’un missatge a les xarxes socials, el departament recomana als conductors usar vies alternatives per evitar la zona, com poden ser el túnel de les Dos Valires o l’avinguda Fiter i Rossell. Alhora, també aconsella planificar amb antelació els desplaçaments, així com l’hora de sortida per evitar retards. L’ampliació i interconnexió de les xarxes de calor d’Andorra la Vella i Escaldes s’està duent a terme des del maig amb intervencions en diferents punts (Bonaventura Armengol, carrer de la Unió, Consell d’Europa) que s’han programat per fases per alterar el mínim la mobilitat. Han d’acabar-se a la tardor.