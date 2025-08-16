METEO
El Servei Meteorològic activa l’avís groc per màximes de 34 graus fins diumenge
El Servei Meteorològic va activar l’avís groc per calor des d’ahir al migdia i fins diumenge a tot el país, amb unes temperatures que arribaran fins a màximes de 34 graus a 1.000 metres, 30 graus a 1.500 metres i 20 graus a 2.500 metres. Les nits tampoc no donaran treva, ja que no es preveu que els termòmetres baixin dels 15 graus.
Segons els meteoròlegs, aquesta nova ratxa càlida serà més breu que les anteriors d’aquest estiu, que van situar rècords de temperatura al centre i sud del país, però deixarà tres dies marcats pel sol, la calor intensa i la presència de pols en suspensió. A partir de dimarts, l’arribada d’una pertorbació procedent del centre d’Europa farà baixar les temperatures fins a valors més habituals per a l’època, i es podrien produir alguns ruixats puntuals després de dies sense precipitacions.