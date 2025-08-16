SALUT MENTAL
El SAAS cerca un psiquiatre per cobrir una plaça vacant
Hi ha nou especialistes al servei comandat pel doctor Joan Soler
El Servei d’Atenció Sanitària (SAAS) ha obert aquest mes un procés de selecció per cobrir una plaça vacant de metge especialista en psiquiatria. Actualment el servei de salut mental, que des del juny lidera el doctor Joan Soler, té nou psquiatres. Segons l’edicte que recull els requisits que s’han de complir per aspirar a la plaça, es requereix també titulació d’especialització específica en psiquiatria infantil i de l’adolescència. Els candidats han d’haver superat els estudis i obtingut l’acreditació professional en un estat membre de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Comerç i, si no és així, han d’haver aconseguit el reconeixement o homologació del títol universitari en un estat membre de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Comerç. Salut Mental viurà un canvi destacat aviat, amb el trasllat previst per al setembre dels serveis de consultes externes a l’edifici escaldenc del Ròdol un cop es culminin uns treballs d’adequació que s’han allargat més del previst. S’ubicarà l’atenció als adults i els infants i joves (en àrees separades) i també les dependències de la Unitat de Conductes Addictives (UCA). Les unitats d’hospitalització d’aguts (adults i infantojuvenil) i els hospitals de dia de Salut Mental (adults i infantojuvenil), com també l’hospital de dia de l’UCA continuaran a la quarta planta de l’hospital.
Les consultes externes es traslladaran aviat al Ròdol