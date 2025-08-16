Mobilitat
Retencions d'entrada per les fronteres aquest matí
Les cues també afectaven Canillo i la Massana
L'afluència de visitants pel pont de la Mare de Déu d'Agost està deixant retencions a diverses carreteres del país. Les fronteres són les que més han patit aquestes cues al llarg del matí. La frontera del Pas acumulava poc més d'un quilòmetre de cua d'entrada a Andorra, mentre que l'N-145 patia trànsit dens en diversos punts de la via, que finalitzava una vegada travessada la frontera del riu Runer, segons ha informat el servei de mobilitat.
Les retencions també s'han produït a la general 2, d'entrada a Canillo en sentit sud, amb cues que han arribat a superar el quilòmetre, i a la general 4 d'entrada a la Massana també en sentit sud, amb retencions que afectaven l'interior de la parròquia.