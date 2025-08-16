SUCCESSOS
La policia cerca els agressors d’un home per una baralla a Andorra la Vella
La policia va intervenir ahir a la tarda en una baralla a prop del carrer Fiter i Rossell, a Andorra la Vella, després de rebre l’avís cap a les cinc. Segons fonts del cos, dos individus van agredir un tercer, que va resultar ferit lleu, però va ser traslladat a l’hospital per un sagnat a la cara. Tots tres individus són residents i es coneixen entre ells.
En arribar els agents, els dos agressors autors de la baralla ja havien fugit. La policia va avisar a l’ambulància per fer-se càrrec del ferit i va iniciar una recerca momentània dels agressors sense arribar a localitzar-los. La policia ja en coneix la identitat i manté la recerca activa. La policia encara està investigant els motius de la baralla i l’agressió.
En funció de la gravetat dels fets, els agressors podrien ser acusats de diversos càrrecs, tots ells penals.