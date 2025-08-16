Successos
Pas alternatiu a l'RN-20 a l'altura de Les Cabannes per un accident múltiple
El sinistre està provocant retencions de fins a cinc quilòmetres en aquell punt de la xarxa viària
Un accident múltiple a l'RN-20, a l'altura del municipi francès de Les Cabannes, ha obligat a tallar la carretera en ambdós sentits en aquest punt. El Préfet de l'Ariège informa que s'ha habilitat un pas alternatiu per dintre el poble. El sinistre ha tingut lloc al voltant de les quatre de la tarda i hi treballen els serveis d'emergències. L'accident està provocant retencions que superen els cinc quilòmetres en ambdós sentits de la marxa.