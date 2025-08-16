SAAS
La nova unitat de patologia mamària registra 23 operacions des del gener
La creació d’aquesta estructura respon a l’increment de casos que s'han detectat al país
La nova unitat de patologia mamària de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell ha completat els seus primers set mesos de funcionament amb un total de 23 intervencions quirúrgiques realitzades pel doctor Espinosa entre l’1 de gener i el 31 de juliol del 2025.
Les dades facilitades pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) mostren una activitat variable al llarg dels primers mesos, amb un pic destacat al juny, quan es van registrar vuit intervencions. El març va ser el segon mes amb més operacions (quatre), seguit del febrer i el maig (tres cadascun).
La unitat es va inaugurar el passat 13 de gener amb l’objectiu de permetre que entre un 70 i un 80% de les pacients amb càncer de mama es puguin operar directament a Andorra, evitant així desplaçaments innecessaris fora del país. El projecte, liderat pel doctor Martín Espinosa, va néixer amb una clara vocació multidisciplinària i integral, posant la pacient i el seu entorn familiar al centre del procés assistencial. Espinosa, especialista amb una àmplia trajectòria a centres de referència com la Vall d’Hebron, és el responsable de les intervencions quirúrgiques i de la formació dels professionals sanitaris locals en les tècniques més innovadores.
La creació d’aquesta unitat respon també a l’increment de casos que s'han detectat al país, amb una mitjana d’entre setanta i vuitanta diagnòstics anuals, segons dades del servei d’anatomia patològica del SAAS. A més, la nova estructura, no només està pensada per donar resposta als casos oncològics, sinó també a les patologies mamàries benignes, cosa que justifica que el servei s'hagi establert fora de l’àrea oncològica pròpiament dita. Paral·lelament, es continua treballant en la creació d’una gran àrea assistencial d’oncologia a la planta -3 de l’hospital, que permetrà una atenció més coordinada i eficient a tots els pacients amb malalties oncològiques.