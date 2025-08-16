REPORTATGE
L’estiu, època de carnets
El juliol i l’agost concentren pràctiques i exàmens de conduir, amb joves que aprofiten vacances i bon temps, tot i que abans de la pandèmia la tendència era encara més marcada
L’estiu incrementa l’activitat a les autoescoles del principat. Els mesos de juliol i agost concentren un volum més alt d’exàmens per obtenir el permís de conduir. El bon temps, les vacances i el retorn temporal d’estudiants que resideixen fora del país expliquen bona part d’aquest augment. Tot i això, hi ha alumnes que prefereixen començar el procés a l’hivern, buscant evitar la calor i aprofitar un ritme acadèmic més estable.
“L’ideal és començar l’examen teòric és a l’hivern, i després, a l’estiu, fer el pràctic”
Lucía, alumna que prepara el carnet, considera que “el moment ideal per començar a preparar-te l’examen teòric és a l’hivern, així a l’estiu et pots treure el pràctic, quan fa bon temps i tens vacances”. Remarca que condicions com la pluja o la neu poden dificultar les maniobres i veu viable compatibilitzar les classes teòriques amb el ritme habitual del curs escolar. “Els horaris de l’autoescola et solen donar marge perquè t’organitzis i aprofitis l’estiu”, remarca la Clara, una altra alumna. “Fer l’examen pràctic a l’hivern implica passar fred, això és segur”, confirma un instructor. En canvi, una altra examinada admet que fer les pràctiques a l’estiu també té inconvenients. “Sovint sento que no són vacances, perquè he d’anar a l’autoescola, llevar-me d’hora i cancel·lar alguns plans”. A més, les altes temperatures també compliquen la conducció. “Amb aquesta onada de calor, les pràctiques es fan més dures”, afirma.
“Els horaris de l’autoescola et donen marge perquè t’organitzis i aprofitis l’estiu”
El perfil més habitual a l’estiu és el de joves que estudien fora del país i aprofiten la seva estada a Andorra per examinar-se. “Jo he tornat fa poc més d’un mes de França i aprofito ara per treure’m el carnet”, indica el Lucas. Segons un instructor, “hi ha més alumnes joves a l’estiu, sobretot de tipologia J o de persones que estudien fora”.
Molts alumnes opten pel paquet de pràctiques més petit i econòmic
El boom de la pandèmia
L’activitat anual era “molt més irregular abans de la pandèmia” i el volum de treball es concentrava sobretot a l’estiu, segons tres instructores. Ara, però, es treballa amb intensitat tot l’any. Atribueixen el canvi a dos factors principals: l’acumulació d’alumnes que no es van poder examinar durant la pandèmia i l’augment d’homologacions de permisos estrangers que requereixen passar examen i revalidar el carnet. La dinàmica prepandèmica era diferent a l’actual també pel que fa a les llistes d’espera. “Abans un cop aprovat el teòric, pràcticament no hi havia llista d’espera per al pràctic; ara sí que n’hi ha”, indica una monitora. Tot i això, els professionals coincideixen que aquesta situació és excepcional. “És un boom que estem notant ara, però no és el que passa habitualment”, conclou una monitora.
El paquet econòmic
Una altra tendència és optar d’entrada pel paquet de pràctiques més econòmic per contenir la despesa, expliquen des de la recepció d’una autoescola. A la pràctica, però, la majoria d’alumnes acaben ampliant hores. “Molta gent ja gasta cinc o sis pràctiques només per aprendre a agafar el volant; és complicat aprovar amb poques pràctiques”, assenyala una monitora. “El paquet que més es contracta sol ser el més petit, però després se’n fan més”, confirmen des de l’Autoescola Olímpica.
L’experiència dels alumnes ho confirma. “Jo em vaig confiar i vaig agafar menys pràctiques. Crec que eren 16, però en vaig acabar fent més de 20”, explica una jove que es va treure el carnet fa un any. Un altre noi recorda que “jo en vaig agafar 10, i tampoc van ser suficients”. De fet, instructors i estudiants coincideixen que el nombre d’hores necessàries per assolir un nivell òptim de conducció sol ser molt més elevat que el previst inicialment.
La manca d’hàbits al volant, la dificultat de maniobres específiques –com l’aparcament en pendent o les incorporacions a vies ràpides– i la pressió de l’examen fan que molts acabin ampliant el paquet inicial. Alguns opten per sumar sessions extres per practicar en condicions diverses, com la conducció nocturna o sota pluja, per sentir-se més segurs. Tot plegat implica una despesa final més gran, però també una millor preparació per afrontar la prova amb garanties.