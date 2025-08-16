SUCCESSOS
Els bombers rescaten en helicòpter quatre persones per accidents
Dos excursionistes a Tristaina i Rialb, i dos ciclistes per caigudes al Bikepark de Pal
El grup de muntanya dels bombers va realitzar ahir quatre rescats en helicòpter en diferents punts del Principat per atendre persones accidentades en activitats de muntanya. Segons va informar el cap de guàrdia, els afectats –dos senderistes i dos ciclistes– van ser evacuats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on van ser atesos de lesions lleus- La primera actuació va ser a les deu del matí a la zona dels llacs de Tristaina, a Ordino, on un excursionista va patir una caiguda que li va provocar una possible fractura de turmell. Poc després, a les dotze del migdia, els bombers van rebre un segon avís des del Bikepark de Pal per un ciclista que es va accidentar a la pista de descens de la Collada de Montaner.
El cos també va actuar al Pas de la Casa per un infant atrapat a un vehicle
Un tercer rescat es va produir una hora després a la zona de Rialb, també a la parròquia d’Ordino, per assistir una persona que necessitava ajuda a la muntanya. Tot i que no es van especificar les lesions, va ser traslladada igualment a l’hospital. Finalment, a les tres de la tarda, els bombers van tornar al Bikepark de Pal per un nou accident de BTT, en aquest cas per la caiguda d’un segon ciclista.
D’altra banda, el cos va actuar al Pas de la Casa per ajudar uns pares que havien tancat accidentalment la porta del vehicle amb un infant a l’interior. L’actuació es va resoldre en pocs minuts i sense conseqüències.