SUCCESSOS
Detingut per agredir l’exparella a Encamp
L’home, de 23 anys, va atacar, amenaçar i insultar la dona durant la festa major
La policia va detenir ahir al matí a Encamp un home de 23 anys per agredir físicament, amenaçar i insultar l’exparella durant la festa major de la localitat. El cos de seguretat va explicar que les dues persones es van trobar als actes de la festa encampadana i van iniciar una discussió que va motivar la intervenció dels agents. El detingut està acusat de tres delictes contra la integritat física i moral, contra l’honor i contra la llibertat, segons detalla la policia.
Els agents han detingut set persones més des del dilluns en actuacions relacionades amb consum i possessió de cocaïna, conducció sota els efectes de l’alcohol, falsificació de documents, desobediència a ordres judicials i entrada il·legal a domicilis.
La policia ha detingut al llarg de la setmana vuit persones
La primera intervenció relacionada amb estupefaents va tenir lloc el dilluns 11 d’agost a la frontera del riu Runer, on els agents van controlar un turista de 32 anys en possessió de 0,3 grams de cocaïna destinats al seu consum personal. La detecció es va produir en el marc d’un control rutinari de persones.
La segona detenció es va produir durant la matinada d’aquest divendres als voltants de les festes majors d’Encamp, on un home de 35 anys va ser sorprès amb 0,4 grams de cocaïna.
Pel que fa a la seguretat viària, tres homes van ser arrestats per la policia per conduir sota els efectes de l’alcohol. Un veí de 28 anys que va donar una taxa d’1,24 g/l en un control rutinari; un resident de 39 anys que va marcar 1,67 g/l després de ser aturat per una infracció; i un home de 46 anys, també resident, que circulava amb una taxa de 2,53 g/l, més de cinc vegades el límit permès.
Falsificació de dades
El mateix dia, a la parròquia d’Escaldes-Engordany, una dona no resident de 37 anys va ser detinguda per haver presentat un document privat manipulat amb dades alterades. Segons la investigació, l’objectiu de la falsificació era obtenir un permís de residència i treball al Principat. La policia sospita que la dona hauria modificat informació clau per donar una aparença legal a la seva sol·licitud.
Dimarts, a Andorra la Vella, un home de 45 anys va ser arrestat per desobeir una ordre judicial que li prohibia contactar amb terceres persones. A més, se l’acusa de dos delictes contra la inviolabilitat de domicili; un per violació simple i un altre en grau de temptativa amb violència, tots dos relacionats amb el domicili de les persones a qui tenia prohibit acostar-se.