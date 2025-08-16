SERVEIS PÚBLICS
El bus nit del Pas apunta a opció de transport només per a l’hivern
Les dades d’usuaris conclouen que no és viable tot l’any i es tornarà a valorar la recuperació per a aquesta temporada
Les línies de bus nocturnes instaurades de dilluns a diumenge s’han estabilitzat amb un volum d’usuaris que sustenten la continuïtat. Només la del Pas de la Casa es va aturar a final d’abril, un cop va culminar la prova pilot impulsada per comprovar quins resultats donava el trajecte i en constatar que aquests determinaven que no tenia els viatgers necessaris per considerar una ampliació per a tot l’any. Novament es valorarà amb el consell econòmic i social del nucli encampadà (amb representació del teixit hoteler i comercial del poble) recuperar el servei per a la propera temporada d’hivern, tal com exposa el secretari d’Estat de Transports i Mobilitat, David Forné: “Valorem entre tots si val la pena posar-lo o no val la pena. El que sí que no valia la pena era mantenir-lo en l’horari que no era hivernal. No tenia cap sentit, perquè els busos anaven buits”.
El funcionament dels altres serveis extres sí que satisfà. La secretaria d’Estat valora especialment el retorn del bus nit en època de festes majors perquè també contribueix a una major seguretat a les carreteres; estalvien imprudències al volant per conduccions amb alcoholèmia i els riscos derivats. “Ha sigut un èxit, s’han aconseguit xifres molt superiors a les de l’any passat”, constata Forné. Segons la informació facilitada, en dies punta s’han assolit 2.000 viatges. I van ser les celebracions de les festes majors de Sant Julià i Escaldes les que van suposar la major concentració de passatgers durant el juliol. Per tal de donar cobertura a un major número d’usuaris els serveis d’aquells dies es van ampliar amb busos cada mitja hora.
Fora d’aquestes nits més extraordinàries, les mitjanes que s’assoleixen estan sobre els 400 passatgers diaris comptant que l’afluència sempre es major en caps de setmana, amb un major número de trajectes; aproximadament, són 300 de dilluns a dijous i les nits de diumenge i 750 les nits de divendres, dissabte i els festius.
La decisió d’ampliar el servei de transport públic més enllà de les deu de la nit en dies laborables complirà aviat un any (es va instaurar el setembre del 2024) i va ser la primera mesura que es va prendre fruit dels resultats del procés participatiu impulsat per demanar a la ciutadania quines millores considerava que s’havien d’aplicar al servei per a fer-lo més útil. Són tres línies des de la capital a Sant Julià, des de la capital a Canillo i des de la capital a Ordino (aquesta darrera també cobreix Arinsal) amb dues freqüències des de l’estació central d’autobusos i una de retorn de les tres parròquies fins a la capital. Les darreres connexions són a dos quarts d’una de la matinada (de la capital a Sant Julià) i a la una de la matinada (de la capital a parròquies altes). Els caps de setmana i festius la cobertura s’amplia amb connexions fins aproximadament les cinc de la matinada. Les del cap de setmana tenen un enfocament més dirigit al lleure, amb l’impuls a l’ampliació horària els dies de cada dia es va voler cobrir un forat que tot sovint s’havia denunciat: la falta de servei per als treballadors amb horaris que se surten de l’estàndard, com ara els de la restauració. La incorporació del bus nit fins al Pas de la Casa va ser posterior, el mes de gener, i va tenir una durada de quatre mesos.
Amb el conjunt de línies nocturnes, el nombre d’usuaris està en uns 21.000 entre les dues concessionàries (15.000 Coopalsa i 6.000 Nadal).