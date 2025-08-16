CANVI LEGISLATIU
Un any per al cens parroquial únic
Els comuns disposen de 12 mesos per posar en marxa l’eina informàtica que permetrà fer el trasllat de residència amb un únic tràmit
Els comuns disposen d’un any per fer efectiu el tràmit de modificació de la parròquia de residència amb una única gestió. Segons especifica la disposició transitòria referent a l’aplicació de l’article 6.4 de la darrera modificació de la Llei del cens, “l’eina informàtica que permeti la necessària interoperativitat entre administracions (...) haurà d’estar operativa en un termini màxim de 12 mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei”. Tenint en compte que la Llei va publicar-se al BOPA dimecres i és vigent des de dijous, les corporacions comunals hauran d’haver fet els deures el 14 d’agost de l’any vinent.
Mentre l’eina informàtica no estigui disponible, la gestió de la modificació de la parròquia seguirà el procediment actual. Dit d’una altra manera, quan una persona vulgui inscriure’s al comú com a resident a una parròquia, haurà d’aportar un certificat de baixa del cens del comú de la parròquia on va viure amb anterioritat.
Un cop es posi en marxa la interoperativitat entre administracions, la persona que vulgui modificar la parròquia de residència, haurà de fer “la sol·licitud d’inscripció al comú de la parròquia de destí i, aquest darrer comunicarà el tràmit al comú de la parròquia d’origen perquè formalitzi la baixa”, tal com indica l’article 6.4 de la llei modificada. La sol·licitud d’inscripció s’haurà de fer “en el termini màxim de sis mesos a comptar de l’inici de la residència a la parròquia”. Si la persona no consta inscrita correctament al comú de la parròquia d’origen, “haurà de regularitzar la seva situació prop d’aquest prèviament”.
Discordança
El problema principal que ha motivat la modificació de la llei és que sovint “la data de la sol·licitud d’inscripció d’alta al cens parroquial i la seva posterior realització no coincideixen amb el moment d’inici de la residència efectiva a la parròquia, que s’ha produït amb anterioritat”, reconeix el legislador en l’exposició de motius de la llei. “Es tracta d’una discordança que comporta que els efectes de la inscripció no es corresponguin amb la realitat”, sentencia. Cal recordar que el departament d’Estadística aplica sistemàticament una correcció a les dades de població dels censos oficials dels comuns, ja que considera que estan distorsionades a causa d’aquest desajustament estructural.
En paral·lel, la modificació legislativa vol facilitar la gestió als ciutadans. D’aquí un any –sempre que els comuns no facin el ronso– els residents no s’hauran de dirigir a dues administracions per completar el tràmit. A més, també contribuirà a fer “una correcta correcta gestió del cens electoral”, atès que permetrà evitar “supòsits en què persones que han realitzat el tràmit de baixa i no han inscrit l’alta no poden votar perquè no consten a cap llista electoral”.
Obligació
Un altre dels punts modificats és el punt 1 de l’article 19 de la llei. El text afirma que els comuns “han de cedir les dades censals necessàries per a l’objecte estadístic que s’estigui duent a terme, a organismes públics que tinguin assignades funcions estadístiques, i amb aquesta única finalitat, en un termini màxim d’un mes a comptar de la sol·licitud”. La redacció anterior d’aquest punt assenyalava que els comuns només “poden” lliurar aquestes dades per a finalitats estadístiques i, lògicament, no estableix un termini màxim per respondre la sol·licitud. Abans era una possibilitat a discreció de cada corporació, a partir d’ara serà una obligació. Aquesta modificació té com a finalitat millorar la gestió de les dades estadístiques.
La modificació, finalment, també aclareix que, en tot el no previst de manera explícita en la llei, caldrà aplicar supletòriament la Llei qualificada de protecció de dades personals i tots els canvis que s’hi han fet des que va ser aprovada l’octubre del 2021. La Llei del cens data de maig del 2007.
Els canvis
- MODIFICACIÓ DE LA PARRÒQUIA DE RESIDÈNCIA. Els ciutadans podran fer el tràmit de modificació de la parròquia de residència amb una única gestió. Només hauran de sol·litar la inscripció on vagin a viure.
- UN ANY PER TENIR L’EINA INFORMÀTICA. Els comuns disposen d’un any per posar en marxa l’eina informàtica que farà possible la gestió interoperativa dels censos entre administracions.
- GESTIÓ MÉS EFICIENT DELS CENSOS. La nova gestió dels censos permetrà disposar de dades més fiables sobre població i facilitarà els tràmits burocràtics als ciutadans.