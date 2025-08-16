Política
Andorra Endavant demana a Govern que les ajudes "arribin a qui realment les necessita"
La formació reclama que a la tardor s’activin uns nous criteris "més justos"
Andorra Endavant reclama a Govern que lluiti perquè les ajudes "arribin a qui realment les necessita". La formació demana que a la tardor s'activin nous criteris "més justos per assegurar que les ajudes arribin a qui realment les necessita i les mereix". El grup recorda que el juny es va aprovar una proposta de resolució per reformar el sistema d'ajudes socials i que, segons aquesta, "les prestacions s'han de destinar a famílies treballadores, jubilats o estudiants". En aquest sentit, Andorra Endavant apunta que "les ajudes són per la gent que aixeca el país cada dia, pels malalts, per a qui ha treballat tota una vida i per als joves que estudien per tenir un futur. El sistema ha de premiar la responsabilitat i l'esforç, no l'abús".